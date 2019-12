VIDEO: Fue a despedir a su papá al aeropuerto para ver al Flamengo y se llevó una enorme sorpresa

Padre e hijo Flamengo



Según se puede ver en las imágenes, el chico acompañó a su padres hasta al Aeropuerto Internacional de Rio de Janeiro, quien hasta ese momento iba a viajar solo a Qatar, pero de pronto el padre saca otro pasaje de avión, se lo da a su hijo y juntos posan para la cámara.



Incrédulo, y sin saber lo que estaba pasando, el chico no cae a la primera, posa para la foto como si nada estuviera pasando, quizás suponiendo que es una imagen para que su papá se lleve de recuerdo antes del viaje.



Pero la emoción se incrementa cuando el chico ve que en uno de los pasajes está su nombre, el destino es Qatar y la fecha de salida ese mismo día. Padre e hijo se funden en un gran abrazo, donde no faltaron las lágrimas producto de la emoción.



“Hijo mío, sin ti no sería la misma historia. ¡Y tú te lo mereces! Y mucho! Felicidades por el chico que eres, te quiero cada minuto! Y gracias a mi amor que estaba detrás de la cámara, pero a nuestro lado todo el tiempo”, escribió el hombre fanático del Flamengo en Instagram.