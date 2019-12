Carla Soggiu: la Justicia la quiso notificar por el inicio de un juicio, pero ella murió a principios de año

carla soggiu

Este viernes se conocerá la sentencia y ellos, sin haber podido presentar pruebas, y con el dolor de que su hija no está para contar lo que vivió, estarán en el tribunal como simples observadores del caso. La resolución del juez será fundamental para el segundo juicio por la muerte de Carla.

“No puedo dormir hace varios días por la impotencia. Queremos una sentencia ejemplar del juez porque por los golpes que recibió mi hija murió a los 20 días”, aseguró Alfredo a minutouno.com. La familia pide justicia y memoria por Carla desde el pasado 19 de enero cuando fue encontrada muerta, tras haber activado tres veces el botón antipánico, que llevaba tras denunciar a Fuentes.

La autopsia corroboró que Carla murió ahogada pero también registró que detrás del ojo derecho, donde tenía una válvula por la hidrocefalia que padecía, había sufrido un golpe. Para la familia, ese golpe -que ella denunció que le hizo el ex- llevó a que la mujer, de 28 años y madre de dos nenes, a que esté “confundida” y sufra el peor desenlace.

La causa fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal”. Fuentes está detenido en el penal de Marcos Paz desde el 26 de diciembre, día en que la mujer hizo la denuncia. El fiscal Marcelo Saint Jean, no solicitó los agravantes por el vínculo, pidió 6 años de prisión.

“Según declaró de mi hija, la tuvo atada 6 horas, la violó y la golpeó en la válvula.Ella hizo la denuncia los últimos días de diciembre y falleció el 15 de enero por en una situación imposible de explicar”, afirmó Alfredo.

Hubo dos audiencia del juicio. El papá de Carla contó que no fue a escucharlas porque siente “mucha impotencia y angustia” por no poder estar siquiera ocupando el lugar de su hija que ya no está y es la víctima, como querellante.

“Mi mujer y nuestro abogado presenciaron todo. Volvió con mucha tristeza porque nos acallaron. Somos sólo espectadores, no podemos presentar pruebas y peor aún, según cuenta, fue un desfile de testigos que no hicieron más que mentir y ensuciar la memoria de mi hija”.

Justicia por Carla

Por el juicio de la muerte de Carla, que aún permanece en etapa de instrucción, no hay todavía un procesamiento firme de Fuentes. En éste la familia sí participa como querellante. Buscarán que se incluya además al gobierno de la Ciudad porque habrían sido negligentes. “Si el geolocalizador del botón antipánico hubiera funcionado, hoy ella no estaría muerta", dijo el papá y acusó al Gobierno de la Ciudad de "abandono de persona ya que la buscaron a ciegas. No tuvieron la gente idónea en ese momento para resolver la situación".

Además, reclaman también que cuando su hija denunció los golpes no le ordenaron ninguna tomografía o resonancia para saber si estaba bien.

Alfredo dijo que por las dificultades que tuvieron en el acceso a la justicia comenzaron a juntarse con otras familias que pasaban o habían sufrido una situación similar como la de Lucía Pérez, Aracelli Fulles, Melina Romero y Agustina Fredes. Todos formaron una agrupación llamada “Familias sobrevivientes del femicidio”.

“Presentamos un petitorio para que la Justicia empiece a incluir la perspectiva de género y se dejen dictar fallos horrendos donde las víctimas son las culpables” y para que ningún otro padre tenga que explicarle a ninguna otra secretaria de un juzgado que su hija está muerta por violencia machista.