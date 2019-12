Condenaron a muerte por alta traición al ex dictador de Pakistán

La sentencia que fue rechazada por el Ejército pakistaní, que anunció que "espera" que se haga justicia. Mientras tanto el ex dictador de 76 años sigue exiliado en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos.

Musharraf tomó el poder en 1999 mediante un golpe de Estado y lideró el país hasta 2008, cuando se exilió. Durante todos estos años evitó presentarse ante la justicia pakistaní por diversos problemas de salud.

Pakistán, que es el quinto país más poblado del mundo, estuvo gobernada por su Ejército casi la mitad de sus 72 años de historia. La de Mucharraf es la primera condena a un ex dictador militar por interrumpir el orden constitucional.

"Un tribunal especial formado por tres jueces sentenció en Islamabad a Musharraf a muerte. La corte determinó que cometió traición", le dijo a la agencia de noticias EFE Azhar Siddique, el abogado del ex dictador condenado.

La condena por traición se debe a que suspendió el orden constitucional e impuso un estado de emergencia entre el 3 de noviembre y el 15 de diciembre de 2007 para prolongar su mandato, explicó Siddique.

"Ahora tenemos el derecho de apelar el veredicto ante el Tribunal Supremo", añadió el abogado. Ese tribunal, que decidió por dos votos a uno la condena, emitirá un veredicto detallado en 48 horas.

Luego de conocerse el veredicto el Ejército emitió un comunicado en el que se denunció que "el debido proceso legal parece haber sido ignorado, incluida la creación de un tribunal especial, la denegación del derecho fundamental de la autodefensa y la conclusión del caso con prisas".

El comunicado la oficina de comunicación del Ejército (ISPR), citado por el diario británico The Guardian, estableció que "las Fuerzas Armadas de Pakistán esperan que se haga justicia de acuerdo con la Constitución de la República Islámica de Pakistán".

Musharraf se encuentra en Dubai, adonde llegó en marzo de 2016 tras acusar unos problemas médicos. El ex dictador viajó con la promesa de regresar en "entre cuatro y seis semanas", pero desde entonces no regresó a su país.

El ex militar se enfrenta a varias acusaciones, como la de no haber protegido la vida de la ex primera ministra Benazir Bhuto, asesinada en un atentado con bomba en 2007.

El caso por traición contra el militar comenzó en 2013 acusado de imponer el estado de excepción y decretar la detención de decenas de jueces por el Gobierno del entonces primer ministro Nawaz Sharif, precisamente el mandatario a quien Musharraf echó del poder en un golpe de Estado en 1999.

El Ejecutivo de Sharif prohibió tras su regreso al poder en 2013 la salida del país de Musharraf por la denuncia de alta traición, una prohibición que levantó en 2016 el Tribunal Supremo.

La última vez que Musharraf habló en público fue a principio de diciembre de 2019 en un vídeo en el que se quejó del trato que recibe: "Serví a Pakistán toda mi vida, luché en guerras y estoy siendo juzgado por traición", afirmó entonces, con muy mal aspecto, desde una cama de un hospital de Dubai.

El gobierno paquistaní liderado por el primer ministro, Imran Khan, no se pronunció sobre la sentencia y de hecho le pidió la semana pasada al tribunal que no emitiese el veredicto.

"Analizaremos su impacto legal, político y de interés nacional. Tras ello, emitiremos una respuesta", dijo a las televisiones locales la portavoz del gobierno, Firdous Ashiq Awan.

"La democracia es la mejor venganza", tuiteó Bilawal Bhuto, hijo de la asesinada Benazi Bhuto, según la cadena France 24. Musharraf está acusado por el crimen de la primera ministra pero por ahora no fue juzgado porque no está en el país.

Ahsan Iqbal, secretario general de la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N) de Sharif, afirmó que el orden constitucional se está arraigando en el país.

"Con esta decisión, en el futuro la tradición de romper la Constitución acabará", dijo el político.

Pakistán estuvo gobernado por cuatro dictadores militares que dieron tres golpes de Estado a lo largo de los 72 años de historia del país, el primero de ellos en 1958 y el último en 1999.

Incluso cuando no ostenta el poder directamente, el Ejército ejerce un gran control sobre política exterior y seguridad de Pakistán.