Dólar turista y dólar ahorro: doce preguntas y doce respuestas con todo lo que tenés que saber

1) ¿QUÉ SON EL DÓLAR "TURISTA" Y EL DÓLAR "AHORRO"?

No es un tipo de cambio sino un nuevo impuesto. Se llama Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). Se establecerá por ley y gravará las compras con tarjetas de crédito y débito emitidas por un banco o entidad financiera de la Argentina.

2) ¿CUÁNTO VALDRÁ EL DÓLAR "TURISTA" Y "AHORRO"?

Será 30% mayor que el valor del dólar oficial tipo vendedor del Banco Nación. Este martes el dólar oficial opera en $63,09. Por tanto, el “recargo” será de $18,927 por cada dólar. Así, el dólar “turista” cotizaría en principio alrededor de $82.

3) ¿DESDE CUÁNDO RIGE EL IMPUESTO?

Desde en el momento en el que se apruebe en el Congreso la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Se espera que el miércoles tenga dictamen y el jueves se trate en el recinto de la Cámara de Diputados. Una vez que se aprueba, la ley se gira a la Cámara de Senadores, que también tiene que dar un dictamen favorable y debatirla en el pleno. Esto podría ocurrir entre el del 23/12 y el 27/12. El Gobierno pretende contar con esta herramienta entre Navidad y Año Nuevo o en la primera semana del 2020.

4) ¿EL IMPUESTO SE DEVOLVERÁ COMO EL ANTICIPO DE GANANCIAS QUE SE COBRABA ENTRE 2013 Y 2015?

No. El PAIS es una tasa que se pagará como cualquier otro impuesto regular.

5) ¿CUÁNTOS DÓLARES SE PUEDEN COMPRAR POR MES?

Sigue el cepo que impuso el ex ministro de Economía Hernán Lacunza durante el tramo final del Gobierno de Mauricio Macri: 100 dólares en ventanilla de casas de cambio y 200 en home banking. Sólo para personas físicas.

6) ¿SI COMPRO PASAJES AL EXTERIOR EN PESOS TAMBIÉN ESTÁN GRAVADOS CON EL 30%?

Sí. El impuesto PAIS grava las compras de pasajes al exterior por más que se paguen en pesos.

7) ¿HAY LÍMITE PARA LAS COMPRAS EN EL EXTERIOR CON TARJETA DE CRÉDITO?

El que brinde la empresa emisora de tarjeta de crédito como hasta ahora. Sigue la restricción que anunció el ex presidente del Banco Central Guido Sandleris para PayPal y sitios de apuestas.

8) ¿CUÁNDO SE APLICARÁ EL IMPUESTO CUANDO LAS COMPRAS SEAN EN CUOTAS?

Con la primera cuota. Por ejemplo, un pasaje de $6.000 pagaría 12 cuotas sin interés de $500 y el impuesto PAIS de $1.800 con el primer pago.

9) ¿QUÉ PASA CON LAS COMPRAS DE LOS QUE ESTÁN DE VIAJE AHORA?

Si el consumo es con tarjeta de débito no se paga el Impuesto PAIS. Si la compra es con tarjeta de crédito, depende de la fecha de cierre. Si es posterior a la promulgación, sí pagará el 30% extra. Si la tarjeta cierra antes de la publicación de la norma en el Boletín Oficial, las compras no serán alcanzadas.

10) ¿QUÉ SERVICIOS ESTARÁN ALCANZADOS POR EL DÓLAR “TURISTA”?

Netflix, You Tube Premium, HBO GO, Amazon, Disney+, Spotify, Airbnb, Tinder Gold y otras apps de entretenimiento.

Licencias de uso de software o servidores extranjeros.

Compras en Amazon o Alibaba y sus similares.

Cursos educativos a distancia, posgrados en instituciones del exterior.

Descargas para Play Station 4 y 5, Xbox One o Nintendo Switch y otras consolas.

Suscripciones a medios de comunicación digitales extranjeros o compras de revistas y publicaciones editadas en el exterior.

Pasajes aéreos, terrestres, navales; alojamientos y hoteles; excursiones y paseos; entradas a museos, espectáculos deportivos o artísticos; paquetes turísticos completos.

Aplicaciones extranjeras para alquileres de propiedades, estilo Airbnb, Booking, Flipkey, HomeAway, y otras.

Pedidos Ya, Rappi, Glovo, Uber Eats y otras que operen desde el exterior, recibiendo tarjetas emitidas en el país.

11) ¿QUÉ ES LO QUE NO ESTARÁ ALCANZADO POR EL IMPUESTO PAIS?

No están incluidos los insumos médicos o científicos, ni los libros. En principio no incluye a las apps de transporte de pasajeros con conductor privado, como Cabify, que tiene sede empresaria en el país. Uber, no posee y sí sería alcanzado.

12) ¿POR CUÁNTO TIEMPO RIGE EL IMPUESTO PAIS?

En principio por cinco años desde su entrada en vigencia.