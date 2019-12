Time Warp: la Justicia concluyó que la muerte de los jóvenes fue por consumo de drogas

En la resolución se sobreseyó a un socorrista y a un ex funcionario del gobierno porteño. No obstante se advirtió que no fue profundizada la investigación de la venta de estupefacientes en el predio.

“Se advierte la presencia elevada de drogas de abuso en todas las víctimas”, concluyó la jueza María Eugenia Capuchetti al valorar distintas pruebas, entre ellas un último informe de la Superintendencia de Policía Científica de La Policía de la Provincia de Buenos Aires y declaraciones de especialistas.

El estudio toxicológico y/o informe interdisciplinario fue contundente.

El resultado oficial de dicho informe

Hubo 5 fallecidos en Time Warp

1.Dos fallecieron en el lugar y tres en Hospitales

2.Las autopsias no mostraron existencia de lesiones

3.Los exámenes toxicológicos fueron positivos para drogas de abuso en la fiesta y en forma crónica

4.Presentaban patología cardíaca previa

5. La muerte es compatible con la producción con la toxicidad de un síndrome serotoninérgico por drogas”.

Uno de los que resultó beneficiado con el sobreseimiento es Nahuel Leandro Chumbita, quien en su calidad de socorrista voluntario, se encontraba a cargo del operativo desarrollado por la empresa Sec Socorrrismo que había sido contratada por la organizadora del evento Dell Producciones.

La jueza sostuvo que “no hay siquiera una prueba que sitúe a Chumbita en una posición tal que le pueda ser reprochable la omisión de un supuesto deber de perseguir delitos o el supuesto hacinamiento o falta de disponibilidad de agua que se le imputó”.

“Atribuirle responsabilidad al jefe de socorristas por las muertes que ocurrieron en el evento, tal como sucedieron los hechos, es erróneo y carente de sustento probatorio. Especialmente teniendo en cuenta que todas las intervenciones periciales han comprobado que las víctimas tenían en sus organismos una gran cantidad de sustancias estupefacientes de consumo reciente y crónico, y que la causa directa de las muertes fue -en todos los casos- un síndrome serotoninérgico ocasionado por drogas y agravado por la miocardiopatía hipertrófica16 que no puede imputársele al socorrista”, dice la resolución.

También fue sobreseído Diego Pérez Lorgueilleux, quien se desempeñaba al momento de los hechos como Director General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la resolución se advirtió que hay un legajo donde el pasado día 10/12/2019 el Ministerio de Seguridad puso en conocimiento que se había recibido en la casilla juntoavos@minseg.gob.ar un correo en el que se revela información sobre la presunta venta de estupefacientes por parte de una persona y que esta persona habría traído pastillas “Superman” a Buenos Aires con las que “habrían muerto e intoxicado adolescentes”. Por esa razón se investigará si guarda relación con el caso.

En cuanto a la presencia de drogas, los especialistas que intervinieron recientemente afirmaron, que las muestras extraídas de las víctimas mostraban la presencia de varios tóxicos de consumo reciente y crónico, tales como “MDA, MDMA17 (y sus metabolitos), cocaína, GHB18 y cafeína”.

La jueza quedó a cargo de la investigación, luego del apartamiento del juez Sebastián Casanello. Se investigan los hechos acontecidos en el evento “Time Warp” que se desarrolló en los pabellones 2, 3 y 5 del Complejo Costa Salguero, ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 1221 entre la noche del 15 y 16 de abril de 2016. Esa noche fallecieron cinco jóvenes.

En la causa se investigó una supuesta connivencia con los organizadores del evento Time Warp y con los responsables de la seguridad privada y pública, con el fin de generar un “ámbito de exclusión de toda protección estatal a los concurrentes al evento que permitió la comercialización de estupefacientes en el interior del predio”.

Ex funcionarios porteños y los prefectos que custodiaban el lugar fueron acusados por "incumplimiento de deberes de funcionario público", en tanto que los organizadores lo están por la facilitación de un lugar para la comercialización de estupefacientes. El juicio aún está lejos.