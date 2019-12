Buscan a una mujer que desapareció hace dos días en Parque Chacabuco

"Tenía que salir a hacer un trámite con mi tío. Ella vive sola, es viuda y no tiene hijos. Como el hermano vio que no estaba muy bien la empezó a acompañar a los médicos y trámites. Le dijo que la pasaba a buscar el martes a las 10 y los vecinos le dijeron que la vieron salir a las 8", relató Mónica, sobrina de Marta, a minutouno.com.

"Me dijeron que no llevaba nada. Ella era de ir con carterita. El día anterior iba con una remera mostaza, pantalón marrón y sandalias. No sé si por ahí no se puso lo mismo", describió la mujer.

marta ester aguirre.jpg

El médico de Marta le explicó a su hermano que la mujer no tiene principio de Alzheimer, como se creyó en un momento, sino que "como no come nada está como débil", indicó Mónica sobre la salud de su tía materna.

La fragilidad de Marta, sumado a que no se llevó sus efectos personales ni se comunicó con nadie de su entorno, impulsó a la familia a radicar una denuncia en la Comisaría Vecinal 7B de Caballito.

"Son dos días ya, ¿dónde está? ¿A dónde durmió? Me recorrí todos los hospitales", expresó Mónica, quien compartió su número de teléfono por si acaso alguien del público puede proveer datos sobre el paradero de su tía: 1567324007.