"Romeo y Julieta": cuando la grieta perjudica a los vulnerables, el editorial de Julián Guarino en "Recalculando"

Guarino 19/12/2019

La joven pareja se casa en secreto por el odio de ambas familias. Un primo de Julieta enfrena a Romeo para que no se acerque a ella, el enamorado lo mata y debe partir al exilio. La joven induce una suerte de coma para que la crean muerta, y él se suicida frente a lo que cree el cadáver de su enamorada, quien se quita la vida al ver lo que le pasó al muchacho.

“Lo que encuentro en Romeo y Julieta es que más allá de la voluntad de ellos de construir su propia historia hay condicionantes que lo arrastran todo”, reflexionó el periodista y economista y apunto a factores “sociales, culturales y políticos que los arrastran. Es una sociedad violenta donde unos luchan contra otros”.

“Le pregunto si en la Argentina de hoy no estamos rodeados de condicionantes que dejó el gobierno de los últimos años”, expuso y puso como ejemplo las “trampas de discurso” esgrimidas este jueves en la Cámara de Diputados durante el debate por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Para Guarino, lo que plantea “Romeo y Julieta” es “la grieta es entre el establishment y los más vulnerables, que son los jóvenes” y que en el caso de la Argentina son los pobres.

“Quiero preguntarle si en todo esto no hay una mecánica de segregación, la idea de que no hay forma de rebelarse al sistema”, apuntó y agregó: “Quiero preguntarle si esto no se parece al neoliberalismo, donde no hay opciones, no hay otra receta”.

Luego concluyó: “En esta Argentina donde hay mayor desigualdad, mayor pobreza e indigencia, que la desmemoria no nos juegue en contra y que podamos recrear siempre y en todo lugar un nuevo comienzo”.