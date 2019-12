Condenaron a policías que dejaron morir a 7 presos en el incendio de una comisaría

Los jueces condenaron a 15 años de cárcel al entonces jefe de la seccional, Alberto Donza; 14 años al ex ayudante de servicio Alexis Miguel Eva; 11 al ex imaginaria Brian Carrizo y al ex oficial de refuerzo de imaginaria Matías Giulietti; 8 años al ex teniente primero Sergio Ramón Rodas; y 6 años para la ex oficial Carolina Denise Guevara.

Tanto el ex comisario como sus otrora subalternos fueron condenados por "abandono de persona agravado por resultado de muerte" con agravantes como la pluralidad de víctimas y el daño físico y psíquico que sufrieron las familias y sobrevivientes de la masacre.

Tras la lectura del fallo se produjo un momento de tensión entre los allegados a la querella y los vinculados a los ex policías con frases como que "cuando mata el Estado, mata dos veces" y repsuestas como "bien muertos están".

Uno de los ex policías condenados arrojó su silla de plástico hacia el sector donde estaban ubicados los familiares de los presos muertos y rápidamente fue reducido por el personal de seguridad. El episodio no provocó heridos.

El incendio ocurrió el 2 de marzo de 2017 en la seccional ubicada en Dorrego 654, en el centro de Pergamino, donde había 19 presos alojados en los calabozos.

En esa fecha se produjo una discusión entre dos internos por la que cuatro policías encerraron a todos los detenidos con candados y también cerraron todas las rejas cercanas.

Como respuesta a la decisión de los policías algunos de los detenidos cortaron pedazos de sus colchones, los prendieron fuego y los tiraron a los pasillos. Ante el principio de incendio todos alertaron a sus familias a través de mensajes de texto.

Según el Ministerio Público Fiscal, los policías no dieron el auxilio inmediato que la situación ameritaba y después impidieron el ingreso a tiempo de los bomberos.

Una vez que pudieron ingresar en el sector y controlar el incendio, los bomberos hallaron muertos a Sergio Filiberto (27), Federico Perrota (22), Alan Córdoba (18), Franco Pizarro (27), John Mario Chillito Claros (25) -de nacionalidad colombiana-, Juan José Cabrera (23) y Fernando Emanuel Latorre (24).

De acuerdo con las autopsias, todos murieron por inhalación de monóxido de carbono y sofocación a raíz del incendio.

Sólo el ex comisario Donza y el ex ayudante de servicio Eva cumplirán sus condenas en la Unidad Penitenciaria de Junín, mientras que el resto de los policías lo harán con el beneficio de la prisión domiciliaria.