Sorpresa por la presencia de Martín Caparrós en el Consejo contra el Hambre: las razones de su participación

"Cuando yo le pedí una entrevista en España, muy generosamente Alberto me pidió a tomar un café. Yo le llevé un libro que había escrito sobre el hambre y empezamos a ver lo decisivo e importante que una de las banderas de su gobierno fuera una campaña decidida contra el hambre", contó el periodista durante la conferencia de prensa.

El autor del libro “El hambre”, que fuera leído y recomendado por el Presidente, se mostró “entusiasmado” porque el mandatario entiende “esta es una tarea prioritaria”. “Que lo logre o no (acabar con el hambre) escapa a mi capacidad de previsión. Pero que se hayan lanzado a esta tarea me parece que es algo que vale la pena apoyar. Está claro que no es un eslogan", cerró.

A poco de asumir, el presidente Alberto Fernández manifestó que su gobierno va a hacer todo lo posible por resolver el problema del hambre en la Argentina y aseguró que se inspiró en ese libro de Caparrós.