Darío Sztajnszrajber: "Te angustia ver un país que se cae a pedazos"

"Los sentimientos son inmanejables, esa es nuestra tragedia. Me encantaría decir: 'ya esta, ya sé que me conviene no seguir enamorado de vos', pero no se puede", fue una de las tantas frases que Darío Sztajnszrajber esbozó en una profunda entrevista de Julieta Camaño, para el programa Right Now de C5N.