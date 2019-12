Alberto Fernández: "En diciembre aumentaron las jubilaciones y en marzo lo harán de nuevo"

"No hay ningún congelamiento del salario de los jubilados”, advirtió y expresó que “lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo de los jubilados. Eso se suspendió, pero eso no quiere decir que se suspendan los aumentos".

En ese sentido, agregó a América que "en diciembre aumentó para todos casi el 9 por ciento. Dimos dos aumentos extras para diciembre y en enero (de 5 mil cada uno para las mínimas) y en marzo va a haber un nuevo para todos".

En otro tramo expresó que los mercados "reaccionaron bien" a la presentación de su programa económico y lo justificó en que los sectores financieros "vieron racionalidad".

También dijo que la actual situación se para “un poco, en muchas cosas” a las de 2001 aunque no sea “necesariamente igual”.

En ese sentido, enumeró: “En aquel momento teníamos 57% de pobreza; ahora tenemos 41%, en aquel momento teníamos una deuda en default y ahora estamos en virtual default, no nosotros, es lo que heredamos, de hecho no estamos pudiendo hacer frente a las obligaciones que van cayendo. Teníamos un problema de desempleo creciente y es lo que está pasando hoy en día. En 2003 no teníamos una inflación creciente. Lo que gracias a Dios no tenemos fue un estallido social sino que todo ocurrió en el momento de la votación y eso le dio tranquilidad a la gente”.

Por eso defendió las facultades especiales solicitadas a través del proyecto de Solidaridad y Reactivación al expresar que son para "administrar el caos" e indicó: "Sobre cómo ejerza estas facultades voy a tener el control social y, cuando me equivoque, me lo van a reclamar".

Además aseguró que mediante la sanción de la ley de Emergencia Económica se "sentaron las bases para tranquilizar la economía". Sobre esto, amplió: "Estábamos absolutamente desbordados por alguien que decía que iba a hacer lo mismo pero más rápido".