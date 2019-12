Así funcionarán los servicios el 24 y 25 de diciembre en la Ciudad

GUARDIAS

Los dos días funcionarán las guardias y el SAME, mientras que ante urgencias causadas por pirotecnia los heridos deberán acudir al Hospital de Quemados (Av. Pedro Goyena 369), Hospital Oftalmológico Santa Lucía (Av. San Juan 2021) y Hospital Oftalmológico Lagleyze (Av. Juan B. Justo 4151).

CEMENTERIOS

Las inhumaciones de los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y en el crematorio de la Ciudad de Buenos Aires se realizarán de 9 a 12 en el lugar de destino, mientras que las del miércoles 25 de diciembre se harán a depósito del Cementerio de Chacarita.

SUBTE

Este martes, todas las líneas de subte funcionarán de 5.30 a 22, con frecuencia de día sábado, y el Premetro de 5.30 a 21.

El 25, todas las líneas de subte y el Premetro funcionarán con cronograma de un día domingo y feriados, de 8 a 22.30.

ECOBICI Y ESTACIONAMIENTO

El sistema de ecobici funcionará una hora por persona el 24 y dos horas el 25 de diciembre.

Para quienes circulen en auto, los días 24 y 25 de diciembre estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21.

No obstante, no estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas.El estacionamiento medido tendrá vigencia el 24 pero no el 25.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Respecto a la recolección de residuos, el 24 de diciembre no habrá servicio, mientras que el 25 de diciembre funcionará con normalidad.

Para Emergencias, Defensa Civil y Guardia de Auxilio habrá guardias activas las 24 horas.