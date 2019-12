Frederic se diferenció de Berni por la legalización de drogas

Mientras que Frederic habló sólo respecto a la marihuana, Berni fue más allá e hizo hincapié en el consumo de drogas duras.

"El costo para el Estado de la persecución por marihuana es altísimo", dijo Frederic en una entrevista este martes en radio Metro y añadió que "no estoy en desacuerdo con Berni sobre la legalización, hay que empezar con las drogas blandas y después ver de ampliarlo a otras".

"Hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis inclusive sobre la producción para el consumo. Hay que dar un debate", sostuvo la funcionaria, quien anunció que a partir de enero vonvocará a organizaciones para "pensar un modelo argentino".

Sabina Frederic.jpg Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación

La funcionaria aclaró que el modelo sería para "drogas blandas, no duras", marcando una distancia con las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien planteó este lunes en A24 que hay que estudiar la legalización del consumo y la comercialización de todas las drogas.

"El camino es no es profundizar este camino de lucha contra el narcotráfico. No soy hipócrita o demagogo, tenemos que sacarnos la careta. Hay que cambiar el paradigma y estudiar la legalización y la comercialización para el uso personal" de drogas, aseguró Berni.

"La consecuencia del narcotráfico no es el consumo. La consecuencia es la violencia, la corrupción y la ruptura del orden social", agregó el ex Secretario de Seguridad de la Nación y subrayó que "la sanción de droga para el consumo personal no está penalizado de hecho, pero todavía no pudimos generar los mecanismos para aquel que consume no vaya preso".