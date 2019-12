Tiene el 85% del cuerpo quemado y alcanzó a denunciar a su pareja: "Lo hizo él"

"Ella agarró el auto y fue hasta allá y la ayudó a sacarse la ropa para que no se siga quemando. Ella le preguntó '¿qué hiciste amiga?' y mi hija le dijo 'lo hizo él amiga, el me quemó'", relató María, la madre de Bárbara, al canal Crónica.

Su hija está internada desde el sábado pasado en el Hospital Domingo Mercante de José C. Paz donde permanece en coma farmacológico y con pronóstico reservado porque tiene el 85% del cuerpo quemado.

"Cuando me acerco a preguntar cómo está mi hija me dicen directamente que está en coma farmacológico, muy grave con el 85% quemado y que no tenía posibilidades de vida, que necesita un milagro", expresó la madre de Bárbara.

La mujer también aseguró que su hija "no se iba a matar nunca" y que "luchaba día a día con sus hijitos" en la casa que compartía con Sánchez, con quien estaba en pareja desde 2014.

Por su parte Sánchez, de 37 años, también fue atendido en el hospital Mercante con quemaduras en brazos y piernas, pero hasta el momento la fiscalía que interviene no dispuso ninguna medida.

Fuentes judiciales informaron que se están "tomando todas las declaraciones y esperando las pericias" para descartar que Bárbara, de 29 años, haya sido capaz de rociarse con alcohol y prenderse fuego durante la enésima pelea que mantuvo con su pareja.

"Hasta el momento no hay elementos firmes para sostener que se trató de un intento de femicidio por parte de la pareja, pero estamos en plena etapa de investigación y no se descarta ninguna hipótesis", dijo a Télam una fuente judicial.

La madre de Bárbara afirmó que "veía los golpes que ella tenía" por acción de Sánchez y que la pareja tenía una relación violenta. "En el año cuatro o cinco veces me la llevé a casa y ahí le preguntaba si le pegaba si la maltrataba y ella lo negaba", aseguró la mujer.

La causa, caratulada inicialmente como "averiguación de ilícito", está a cargo de la fiscal Gloria Silvana Reguan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 descentralizada de Malvinas Argentinas, y las actuaciones policiales las realiza la comisaría 1ra. de José C. Paz.