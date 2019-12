Diego Maradona visitó a Alberto Fernández y saludó desde el balcón de la Casa Rosada

Alberto Fernández Diego Maradona

El encuentro se llevó adelante en el despacho presidencial, con la asistencia también del titular de la cartera de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Luego de la reunión, Diego salió al histórico balcón a saludar a un grupo de fanáticos y curiosos que estaban en la Plaza de Mayo.

maradona balcón casa rosada

Días atrás, Maradona contó que trató de comunicarse con Fernández desde que asumió como Presidente, el 10 de diciembre. "Lo llamé (a Alberto Fernández) y no me atendió. Hablé con (Axel) Kicillof", contó en una entrevista con TyC Sports. "Alberto, te estoy llamando, hermano", dijo.



Finalmente logró hablar con él el pasado 14 de diciembre. "Tuve el placer de hablar por teléfono con el presidente @AlFerdezOK. Él cuenta con el apoyo de todo el pueblo argentino, y tiene cero soberbia. Él, y la vicepresidenta @CristinaFKirchner, saben que nuestra lucha hoy no es por los dólares, sino por el pan. Estamos con Ustedes", escribió el técnico en su cuenta de Instagram.