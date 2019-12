Kicillof: "Que no mientan, que vengan a laburar"

"Es una situación penosa, una actitud irresponsable, les duró nueve días la actitud de gobernabilidad y de querer colaborar, pero ahora no prestan ayuda para tratar de solucionar los problemas que dejaron", sostiene en conferencia de prensa en La Plata.

"Dejaron una provincia arrasada y como oposición no ayudan a tratar de solucionar los problemas que dejaron" siguió el mandatario provincial que luego explicó que la ley impositiva prevé aumentos en promedio que igualan la inflación del año pasado, siendo menores para los sectores más postergados y mayores para los de mayor poder adquisitivo.

"No existe un impuestazo, la provincia no aumenta la recaudación, estamos recuperando la inflación del año pasado" dijo y siguió "ellos aumentaban a todos por igual, nosotros recuperamos cobrandole menos a los que menos tienen y más a los que más tienen, y eso es lo que esta oposición no quiere"

Y denunció: "Nunca quisieron dialogar, nunca quisieron debatir, lo único que quisieron fue generar este hecho político".

Además detalló que apenas el 6% de los bonaerense pagaría un impuesto Inmobiliario con un aumento por encima de la inflación. El 94% pagaría un aumento similar a la inflación del año pasado o incluso menor.

"Y ahora dicen que quieren defender a la clase media ¿la misma clase media que en los últimos 4 años destruyeron? Este gobernador no va a aceptar extorsiones para aprobar leyes. Están defendiendo al sector más rico de la sociedad, al sector más concentrado, no a la clase media", sentenció.

Y le pidió a la oposición"que no mientan, que vengan a laburar".