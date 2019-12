Según una encuesta, 6 de cada 10 porteños y bonaerenses vacacionarán por la Argentina

encuesta vacaciones.jpg

Los destinos elegidos son: la Costa Atlántica (45,8%) y el sur (18,9%) como principales destinos. De los que se van al exterior, prefieren a Estados Unidos (30,3%), Brasil (19,5%), Uruguay (17,3%), Europa (16,3%) y centro América (16,3%), el resto aún no se decidió.



El informe señala además que más del 55% no se fue de vacaciones durante 2019 y el 46,5% no tiene pensado irse en el próximo año.

De los que respondieron que no se van de vacaciones, más del 77% afirma que es por un tema económico.

vacaciones encuesta 1.jpg



En ese sentido, el 31% de los encuestados afirmó que se irá de vacaciones fuera de la temporada de verano. Por otro lado, el 24,4% se va a ir en enero, el 17,8% en febrero, el 15,9% en marzo y el resto en diciembre.



Sobre la pregunta “¿Qué proporción de tu ingreso dedicas a viajar?” el 31,1% dijo que el ahorro de todo el año, casi el 24% no tuvo posibilidad de ahorro y el 22,1% el ahorro del último trimestre más el aguinaldo. El resto no sabe.

El 37% de irá de vacaciones una semana, el 30,7% entre 10 y 15 días, el 19,8% entre quince días y un mes, el 8,9% más de un mes.





vacaciones encuesta 2.jpg



A la hora de elegir un alojamiento casi el 38% opta por hotel/apart hotel, 29,5% departamento, 13,3% cabañas, 8,3% casa propia, 5,1% casa/departamento prestado, 3,2% camping, el resto elige otra opción.

El 32,6% dice que gastará más plata en comida, el 25,9% en entretenimiento nocturno, el 23,3% en regalos y el 18,2% en excursiones.

Casi el 38% de los encuestados elige su lugar de vacaciones mediante su propio conocimiento, el 21,4% porque tiene casa en ese lugar, el 15,2% el boca en boca, el 10,6% tiene casa propia, el 8,3% por recomendación y el resto no sabe.