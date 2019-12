Agua fesca y sillas para los abuelos que hacían fila por el bono: el gesto solidario de una tienda tucumana

En la ciudad tucumana de Concepción, Doña Felisa, de 68 años, viajó junto a su hija, Verónica Heredia, desde Alpachiri en un auto rural. Cada pasaje les costó 60 pesos y a las 8:30 ya estaban ubicadas en la fila del banco junto a los demás jubilados. Como ellas, también lo hicieron jubilados de las localidades de Aguilares y Monteros.

Allí estuvieron de pie hasta las 15 y sin poder protegerse del calor. “Si tenías que dejar la fila para ir a comprar agua podías perder tu lugar”, explicó Verónica a ElTucumano.

El alivio llegó en manos de la solidaridad de los propios vecinos del banco y especialmente de los empleados de “La oferta”, una tienda ubicada en Concepción, donde se ofrecieron a llevarles agua y algunas sillas a los jubilados mientras aguardaban en la fila.

jubilados-tucuman-solidaridad (3).jpg

Sin embargo, pasadas las horas, las noticias no fueron buenas para varios de los jubilados. Después de siete horas y media de hacer la cola, desde el banco le informaron a Verónica y a su madre que el dinero no se había depositado, responsabilizaron a la Anses e indicaron que el bono iba a estar disponible recién con el sueldo de enero.

jubilados-tucuman-solidaridad (2).jpg

Según contó Verónica, la mayor parte de la jubilación de su madre –que en todo este tiempo nunca superó los 14 mil pesos- va destinada a la compra de medicamentos y a la economía familiar. “Además de los remedios es imposible pagar las boletas. De luz nos llegó 9 mil pesos, y no tenemos ni un aire acondicionado, solo prendemos el ventilador. Imaginate si tuviéramos aire”, relató.

En cuanto a la situación vivida en el banco, opinó que “faltó información” y “se instaló la idea en los abuelos: ‘si no cobraban hoy, no cobraban más’. Y fueron todos el mismo día, convencidos de que iba a cobrar. La mayoría lo hizo, pero algunos fueron solo con el pasaje de ida, gastaron la plata del de vuelta en una botella de agua, no cobraron y tuvieron que pedir para volver a sus casas”.