Crimen al volante, violencia de género y abuso sexual: los escándalos de La Hiena Barrios

2006 - PIERDE EL TÍTULO MUNDIAL EN LA BALANZA

Resignó el Superpluma de la OMB ante el dominicano Joan Guzmán con quien perdió por puntos en la pelea que se disputó de todas formas. Estaba en Las Vegas y lo manejaba Oscar de la Hoya.

2007 - BAILANDO CON TINELLI

Intempestivamente abandonó el concurso. Adujo que debía entrenarse para bajar de peso.

2009 - ACERO CALI

Protagonizó una pelea con Jorge "Acero" Cali en el programa "Animales Sueltos" y terminó detenido por romperle el automóvil importado al peleador de kick boxing quien no reaccionó ante esta agresión.

ENERO DE 2010 - MUERTE DE YAMILA GONZÁLEZ

El 24 de enero de 2010, en Mar del Plata, chocó con su camioneta BMW X5 la parte trasera de un Fiat 147 que se había detenido ante un semáforo. El auto embistió a

un grupo de transeúntes, en el que se encontraba la joven. Barrios escapó a toda velocidad del lugar, y presuntamente embistió a otro vehículo. Unas cinco horas después del accidente, el boxeador se entregó en una comisaría de la zona.

MARZO DE 2010 - MANEJA PESE A TENERLO PROHIBIDO

Dos meses después de la muerte de Yamila, a pesar de tener prohibido manejar, una foto retrató a "La Hiena" en momentos en que se prestaba a conducir.

DICIEMBRE DE 2010 - VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONTRA EL MENOR

El 25 de diciembre de 2010 su ex pareja Alejandra Ponce, quien ya lo había denunciado años atrás por violencia de género, reveló que el boxeador y sus hermanas le habían desfigurado la cara a su propio hijo Mauro, de 17 años. La mujer dio a conocer la foto de cómo había quedado el chico golpeado.

2011 - ABUSO SEXUAL

una mujer de 28 años lo denunció por intento de violación, luego de que ambos salieran junto del boliche "La Mónica" de Tigre y se fueran a la casa del boxeador. La joven radicó la denuncia en la comisaría Tigre 1ª, donde declaró que su presunto atacante la había "golpeado e intentado violar"

2012 - AMENAZAS AL ROÑA CASTRO

El ex boxeador Jorge "Locomotora" Castro denunció a "la Hiena" por amenazas, tras recibir un llamado intimidatorio a su celular. “Me llamó luego de que saliera una nota en el canal C5N donde yo contaba que hubiera reaccionado distinto a él tras el accidente, que me hubiera quedado en el lugar. Me insultó y yo también lo insulté. Luego recibí un mensaje de texto con amenazas. Mi abogado me dijo que hiciera la denuncia y así fue”, declaró el santacruceño.

Además, “La Hiena” también estuvo en las primeras planas por un hecho desgraciado del 2015. Su hermano Juan Manuel se quitó la vida el 10 de noviembre de ese año.