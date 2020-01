La Hiena Barrios habló tras ser apuñalado: "Me duele el corazón"

Embed

El otrora púgil envió un video al Canal Doce de Córdoba. "Hola a mis amigos de Córdoba. Les quiero comentar que con el doctor Chiappero vamos a constituirnos como querellantes en la causa que radica en Cosquín por las agresiones recibidas el 1º de enero a la madrugada", anticipó tras ser dado de alta.

"Estoy muy dolido pero no de las heridas, sino del corazón. No esperaba que un hermano me pueda llegar a herir de esa manera. Pero no lo juzgo, no tengo ningún odio ni rencor", dijo sobre el atacante confirmando la versión de que era de su círculo íntimo.

“La Hiena” llamó a la reflexión: "Necesitamos un poco más de hermandad, de equilibrio emocional, que es lo que nos falta para estar bien con nosotros mismos y con el prójimo".

El boxeador Jorge "La Hiena" Barrios resultó herido en la madrugada de este miércoles al ser apuñalado en un complejo de cabañas de la localidad cordobesa de Capilla del Monte por un hombre que fue detenido horas más tarde en la vía pública.