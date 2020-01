Claudio María Domínguez te invita a dejar de ver al otro como un enemigo

Aunque no tenés por qué vivir relaciones enfermas, lo que sí corresponde -creo de todo corazón- es amar a todos los seres con una cierta gratitud. Y vos dirás: ¡¿Amar?! ¿Pero cómo voy a amar a los que me lastiman? O quizás, ¿cómo voy a amar al otro si yo no sé valorar ni mi propia existencia? ¿Cómo lo voy a perdonar si yo no me perdono por todas las que me he hecho y me han hecho?