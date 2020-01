VIDEO: Ataque de furia de una mujer en una veterinaria de Núñez

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve que la mujer va hacia la entrada de lugar a los gritos. Allí golpea su puño contra la computadora y le tira una taza de vidrio a otra de las empleadas, que recibió el golpe en la nariz y le provocó un sangrado.

Según contó en Instagram la veterinaria, la mujer se puso histérica cuando ella quiso sedar al animal para acomodarle una sonda uretral.

"La señora no estaba de acuerdo en realizar el procedimiento y pedía a gritos que venga el doctor que la atendió el día anterior. Le respondi que eso era imposible. Cada vez gritaba más y comenzaba a decir que no iba a dejar que yo mate a su gato. Los insultos eran cada vez peores, entonces decidì decirle que no podía atender a su mascota en esas condiciones y que lo más conveniente era que lleve su animal a un lugar donde pueda confiar en los profesionales", relató.

La situación "desencadenó la locura absoluta" y "comenzó en el consultorio a gritar y decirme que me iba a matar, que era una negra de m... Una hdp, que era una basura y tantas cosas más que no puedo recordar", relató.

Andrea, entonces, decidió salir del lugar para resguardarse con sus compañeras, que ya habían llamado a la policía. "Fuimos víctimas de una persona violenta, enferma y descontrolada", asegurò.