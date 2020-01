Dejaron un mensaje mafioso a un productor agropecuario que se negó a participar de un tractorazo

El mensaje mafioso que le dejaron no llegó a mayores gracias a que Campo se percató antes de iniciar su jornada laboral del estado defectuoso de la rueda y pudo así evitar un accidente.

Aunque no quiso apuntar contra nadie en particular sí trazó un paralelismo entre el mensaje mafioso que le dejaron y su negativa a participar del tractorazo contra las políticas de los gobiernos nacional y bonaerense a los que convocaron otros ruralistas autoconvocados.

"Desde antes de las elecciones acá en Pergamino hay asambleas al costado de la ruta de las que no hemos participado. Tras las elecciones entablamos un diálogo con las autoridades, primero con el ministro Luis Basterra y luego con representantes del gobernador Axel Kicillof, un diálogo que nunca tuvimos con el gobierno anterior", contó Campo a C5N.

El productor agropecuario advirtió que a Basterra, tanto como a los representantes del gobierno bonaerense les reclamaron segmentación en las retenciones, "les llevamos este reclamo histórico de tratar de manera diferente a los que estructuralmente son diferentes".

Señaló que desde Federación Agraria intentaron abrir un canal de diálogo con los autoconvocados a pesar de que ellos decidieron no participar del tractorazo pero que no hubo manera de hacerlo.

Al día siguiente le aflojaron las tuercas de la rueda delantera izquierda. "Sí, claramente, fueron a afoljarlas de manera intencional. Este es un acto que tengo que denunciar" dijo.

Y explicó su negativa a sumarse al tractorazo: "Hay un canal de diálogo abierto y permanente. Eso por sí solo vuelve innecesaria una movilización. Además durante los últimos 4 años hubo muchos motivos para movilizarse y no lo hicieron como cuando degradaron el ministerio a secretaría, la desfinanciación del INTA, el aumento de retenciones de 2018, la flexibilización para vender tierras a extranjeros, la importación de carne de cerdo y de soja y mucho más. Había mil motivos para movilizarse y no lo hicieron".

"El contexto económico y social vuelve injusto que a menos de un mes de asumido el nuevo gobierno ya se le plantee una movilización. Hay sectores qeu la están pasando aún peor que nosotros", señaló.

Y concluyó: "No entiendo la intolerencia hacia este gobierno que no lleva ni 30 días de gestión. No hay que dejarse llevar por el odio".