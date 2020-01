En qué invertir si te sobran $15.000 por mes: tres opciones para pequeños ahorristas

A pesar de ello, sectores de clase media todavía logran atesorar todos los meses un porcentaje de sus salarios y enfrentan serias dificultades a la hora de definir cómo preservar el valor de sus ahorros.

Es que la imposición del cepo cambiario dispuesto por Macri sobre el final de su gestión y la creación del impuesto PAIS por el gobierno de Alberto Fernández que recarga con un 30% la compra de dólares para atesoramiento quitó atractivo a la forma de ahorro más extendida entre quienes no se animan a incursionar en el mundo de las finanzas.

"Hoy no tenés un escenario claro de qué puede ser una buena inversión en el corto plazo realmente. Y es una consulta últimamente de los que reciben una indemnización laboral: `tengo plata, qué hago` porque necesitará parte de liquidez para usar en el mes", plantea Damián Di Pace, director de la consultora de consumo Focus Market.

Un plazo fijo convencional hoy te da una tasa de entre 30% y 35% anual con una inflación entorno al 42% para diciembre, lo cual arroja un saldo negativo "y comprar dólares a través del banco no se puede por el tope de US$200; y a $82 no hay ahorro", dice Di Pace.

Por eso, minutouno.com te acerca una breve guía para saber qué hacer si todavía tenés capacidad de ahorro. Especialistas consultados por este portal aconsejaron tres alternativas: dólar MEP, fondos de inversión con bonos de Latinoamérica y los plazos fijo en UVA. Para los que cuentan con una capacidad mayor de ahora, sugirieron la compra de oro.

Bonos de América latina

Los asesores financieros coinciden en que lo más conveniente es empezar por un fondo común de inversión. Permite invertir en una cartera diversificada de acciones o bonos con bajo capital inicial -en el ejemplo de esta nota $15 mil- y la administra el fondo, cuyo acceso se gestiona a través del banco del cual el ahorrista es cliente. Pero antes que todo hay que analizar qué riesgo se está dispuesto a correr.

Existen fondos de inversión de bonos argentinos y acá el riesgo es mayor por el contexto actual. "Si invierte en bonos, está el problema de la reestructuración mediante, lo cual puede ser peligroso, cuando en general en un país con estabilidad los bonos tienden a ser una apuesta menos arriesgada que las acciones de las empresas", aclara el economista y financista Diego Martínez Burzaco.

Y subraya: "Si invertís en acciones, tenés que tener un grado más elevado de conocimiento. Podés perder en dólares y en pesos. Necesitás un asesoramiento y hacerlo con un profesional por los riesgos que conlleva".

"Tiene que estar bien asesorado con el tiempo de entrada, salida, cuánto de la cartera se invertirá en acciones para evitar mayores riesgo. No puede entrar con más del 10% de su cartera en acciones", recomienda el financista en diálogo con este portal.

En ese sentido, la apuesta debería ser por bonos de países de la región. "Lo aconsejable es que el 80% de la cartera esté dolarizada. Y ¿cómo? Una alternativa al dólar libre son los tenededores de bonos de Latinoamérica, algo que permite cubrir con el tipo de cambio", sugirió Christian Buteler, analista financiero.

El año pasado, remarcó Buteler, esos títulos dieron rendimientos superiores al 100% por el valor del dólar (en 2019 aumentó 62% el billete estadounidense, pero si se le agrega el 30% de fines de diciembre, cerró el año con un alza del 110%) más que por el rendimiento en sí.

Otra opción es la inversión directa en Bolsa a través de un agente, "pero las comisiones que cobran son muy grandes y te hacen rendir menos el dinero, por lo cual, se requiere un monto superior a 15 mil o 20 mil por mes", aclaró por su parte Martínez Burzaco.

Dolares

Dólar MEP

Se trata de un opción legal de compra de dólares, pero que no cuenta con el recargo del 30% y tampoco tiene límite de adquisición del billete verde. El MET son dólares en la Bolsa. "Compro bonos en pesos y los vendo en dólares. Por ejemplo, el más buscado es el AY24. No tiene límites de compra y es totalmente legal", resaltó Buteler.

Para hacer esta operatoria, se necesita primero abrir una cuenta en un operador de bolsa online, y luego comprar el bono MEP, que suele ser a través de una gestión ágil. Es una alternativa legal para sortear el recargo del 30%.

Hasta has unos días, era una opción viable porque su cotización rondaba los $76, este jueves, el dolar MEP cerró a casi $82, prácticamente el mismo valor que el dólar turista, por lo cual está perdiendo por estas horas su atractivo. La única ventaja es que se pueden adquirir divisas sin límite de forma legal y simple.

Plazo fijo UVA

El Banco Central relanzó la semana pasado los plazos fijos UVA. Se trata de una alternativa que tiene el ahorrista para proteger su dinero de la inflación. No le va a ganar a la suba del costo de vida, pero tampoco va a perder. La idea es empatarle a la desbandada de los precios, en otro año que se prevé con un alza importante.

La opción indexada ya estaba disponible en el Banco Nación y otras entidades públicas y privadas, pero requería inmobilizar el dinero por 90 días y con una tasa anual de 3% más UVA. Ahora, en cambio, la máxima autoridad monetaria dispuso que la inversión podrá cancelarse a partir de los 30 días, con una tasa menor: + 1% anual.

concesionaria autos.jpg

Las "NO" inversiones

Plazo fijo

El plazo fijo convencional no da rendimiento positivo. Es negativo porque la tasa anual que ofrecen los bancos ronda el 30% y las consultoras están proyectando una inflación general de precios para 2020 de al menos el 42%.

Plan ahorro de autos

Según los especialistas financieros, esta modalidad "no es un ahorro" sino "un gasto", independientemente de que se use o no el auto. "Comprar un vehículo supone pagar un seguro, nafta, patante, entre otras cosas, por lo tanto, no es una inversión", evaluó y subrayó: "Eso no es un ahorro, es un gasto. Estás pagando gastos administrativos, salvo que lo quieras usar como inversión de taxi o Uber".

oro.jpg

Opciones para ahorristas con mayores capacidad de atesoramiento

Inversión inmobiliaria de pozo

Para comprar una vivienda en construcción o en vías de construcción, primero hay que contar con un capital ya ahorrado en dólares en torno al 30% del valor del inmueble a edificarse. Luego, la cuota se cotiza en dólares, por lo tanto, es una inversión a largo plazo y para un nivel de atesoramiento mensual de al menos $60 mil, que se ajuste mes a mes por el índice de construcción. "Con lo descalibrado que están los valores de las propiedades, yo hoy no lo recomiendo como inversión y liquidez no tiene", advirtió Damián Di Pace, director de la consultora de consumo Focus Market.

Oro

El valor del oro creció y puede ser un gran refugio. Es un reservorio de valor. Hoy está en alza pero igual conviene ingresar. No se piensa que el oro caiga en el turbulencia mundial

"Si comprás oro en forma directa, tenés que guardarlo en una caja fuerte. Si podés invertir en futuros de oro, acciones de empresas que compren oro, para eso se requiere de un inversor de mayor calificación", señala el economista.

Además, pone especial énfasis en resaltar que el oro requiere guardarlo para su mayor seguridad en un caja fuerte, que tiene un costo anual de al menos $25 mil. "Se trata de una inversión para quienes tienen una capacidad de ahorro mayor a $15 mil o $20 mil mensuales. Sino estará bastante limitado", sostuvo.