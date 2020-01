Grabó un video para que le destraben un trámite para un transplante y llegó hasta el Presidente: "El agradecimiento es infinito".

“El presidente y el ministro de Salud se pusieron en contacto conmigo. Mi trámite está encaminado al igual que el de otras personas”, dijo en un segundo video en el que agradeció el apoyo de todos los que compartieron su pedido en redes sociales o grupos de WhatsApp.

Embed Gracias Sr. Presidente @alferdez y Sr. Ministro de salud @ginesggarcia por la rapidez y el respeto con que trataron mi situaciones. Gracias porque hoy mis muestras están camino a EEUU en busca de una médula gemela para mi transplante . La emoción y el agradecimiento es infinito! pic.twitter.com/7YhPyWQ8BB — laura conorti (@la_pintriz) January 8, 2020

Para completar su tratamiento necesita un trasplante de médula ósea, pero sus hermanos no son compatibles con ella, por lo que su única esperanza radica en encontrar un donante en un Banco Mundial de Médula Ósea.

Empezó el 12 de diciembre los trámites para acceder a un donante con el Hospital Alemán, con su obra social, Unión Personal, y con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Pero la fecha le jugó una mala pasada.

El pedido fue elevado a la Superintendencia de Salud, que debe costear los gastos de iniciación de su trámite, que incluye el envío de una muestra de sangre al banco de médula ubicado en Estados Unidos.

Pero tras el cambio de Gobierno la entidad quedó acéfala hasta que sea nombrada su nueva autoridad.

"Como no teníamos respuesta iniciamos el reclamo y nos informaron que en la actualidad la Superintendencia de Salud no tiene un director nombrado, por lo tanto nadie va a firmar para autorizar la salida de mi cheque", explicó Laura en un video que espera que se haga viral.

La mujer señaló que "no hay partidas presupuestarias, y por lo tanto la búsqueda no se va a iniciar" hasta que no haya una firma autorizada. El trámite quedó solucionado este miércoles.