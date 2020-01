Trump desliza que Irán derribó el avión ucraniano: "Alguien del otro bando puede haber cometido un error"

"Tengo mis sospechas. No quiero decirlo porque otras personas tienen sus sospechas. Alguien del otro bando puede haber cometido un error ...no nuestro sistema. No tiene nada que ver con nosotros", aseguró según la cadena norteamericana CNN.

Autoridades iraníes informaron que el avión cayó por razones técnicas y no estuvo vinculado a la escalada militar que protagonizan junto a las Fuerzas Armadas estadounidenses en las últimas semanas.

"Estaba volando sobre un barrio bastante difícil. Pudieron cometer un error. Algunas personas dicen que fue mecánico. Personalmente, no creo que sea así", agregó.

Desde Teheran se negaron a entregar la caja negra del avión estrellado a la empresa de la nave, la estadounidense Boeing, hoy algunos medios internacionales pusieron en duda esta negativa.