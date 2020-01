Ni Boca ni River: el portugués Ricardo Quaresma desmintió su posible arribo al fútbol argentino

Oscar Díaz, representante del delantero de Newell's Luis Leal, había dicho que también representaba al experimentado delantero del Kasımpaşa Spor Kulübü de Turquía y que tenía pensado ofrecerlo a los dos clubes más grandes de Argentina. "Represento a Ricardo Quaresma y en los próximos días vamos a llevar una propuesta sobre él a Boca y a River", había dicho.

Tal fue la repercusión que tuvieron estas palabras que llegaron al propio Quaresma, que se ocupó personalmente de desactivar el sorpresivo rumor.

"He leído algunas publicaciones en sitios web de un tal Oscar Díaz que dice que él me representa y que ha hecho declaraciones sobre mí y mi futuro. Él no me representa así que no deben considerar sus declaraciones. Mi futuro está en manos de Dios como siempre lo ha estado", escribió el experimentado jugador de 36 años en su cuenta de Twitter.

Embed Amigos, tenho lido em algumas publicações online um tal de Oscar Diaz que diz me representar a fazer afirmações sobre mim e o meu futuro. Ele não me representa, por isso não devem considerar as suas afirmações. O meu futuro está nas mãos de Deus como sempre esteve. — Ricardo Quaresma (@07RQuaresma) January 9, 2020

Así, la ilusión de los hinchas de Boca y River de sumar una estrella de calibre europeo se terminó de desmoronar. Duró lo que suele durar un rumor en las redes sociales.