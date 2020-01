Advierten que los comercios que no aceptan billetes de $5 cometen una "práctica abusiva"

Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires alertó que los locales comerciales que no aceptan billetes de $5 llevan a cabo una "práctica abusiva" dado que son de curso legal y "aún tienen validez".



"Los comercios están obligados a recibir los billetes de cinco pesos hasta el 31 de enero ya que los mismos son de curso legal y aún tienen validez", indicó en un comunicado.



Alertó que desde principios de año "en algunos locales comerciales comenzaron a verse carteles indicando que no aceptaban los billetes".



"Esta determinación de algunos comercios representaría una práctica abusiva en tanto el Banco Central como autoridad monetaria definió mediante la circular 6742 que los billetes de cinco pesos tienen validez para circular durante todo enero y fijó la obligatoriedad para los bancos de recibirlos hasta finalizar febrero de 2020", argumentó.



El organismo subrayó que recibió "varios llamados de vecinos a través de la línea 147 informando que tanto kioscos como autoservicios no aceptaban los billetes".