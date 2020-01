¿Qué es el stand up paddle?

Ivana Medail FitZen SUP

¿Cuál es su origen?

El SUP nació en la Polinesia. Su nombre original en hawaiano es Ku Hoe He'e Nalu; que significa ponerse de pie, remar y surfear una ola.

¿Cuál es la diferencia con el surf?

La diferencia es que no necesitamos olas para deslizarnos porque contamos con un remo que nos brinda el impulso. Esta ventaja brinda la posibilidad de remar en mar abierto, bahías, lagos o ríos. Aprendí gracias a mí profesor Javier Antona de la escuela Bahía Serena en San Carlos de Bariloche que el SUP es una opción de entretenimiento para toda la familia en el sentido de que desde el abuelo hasta el nieto pueden practicar este deporte. Pueden encontrar esta hermosa actividad en el kilometro 12 de Bustillo. Estoy feliz de haber conocido este deporte que me llego al corazón y que me llevo a superar alguno de mis miedos. Como te digo siempre anímate, desde mi experiencia te invito a que si sentís miedo actúes a pesar del miedo, te aseguro que hay una experiencia mágica esperándote.

Créditos

Video: Agustina Iaderach @aotroplanoprod

Edición: Guillermo Casso @guillescasso

Make up: Laura Molina @laumolinaok

Hair: Lucas Beiguel @blackhairok

Bikini: Daniela Papierman @daniela_papierman