VIDEO: La desopilante reacción de "la niña meme" con un filtro de Instagram

chloe niña meme video

Ahora, “la niña meme” volvió a ser viral cuando se animó a jugar con un filtro de Instagram y se llevó una enorme sorpresa. El juego tiene como consigna “Which meme are you?”(¿Qué meme sos?) y consiste simplemente en mirar a la cámara del celular mientras el filtro elige entre los memes más populares.

“En caso de que se hayan perdido mis historias, ¡¡le salió ella misma en el primer intento!!”, compartieron sorprendidas en su cuenta de Instagram.