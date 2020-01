Denuncian a un conocido pet shop de Las Cañitas por maltrato animal

La mujer se llama Mel Dakesian, quien luego de publicar su caso en Facebook convocó a una marcha junto a otros clientes que fueron víctimas. La manifestación se realizó este sábado a la tarde en la puerta del local. Adentro se encontraba la dueña llamada Jorgelina.

Según la denunciante, el siete de enero dejó a sus dos perros en el pet shop para que los bañen. Luke, el maltés, recibió el servicio sin daños, pero Jack, el bulldog, terminó muerto.

koketitos.jpg

"Me llaman a las dos horas diciendo que mi perro convulsionó. Llegó con el corazón en la boca, el local lo habían cerrado, tenían hasta las ventanas cerradas para que nadie pudiera ver nada. Me hacen entrar y me dicen si quería pasar a verlo. Ahí lo vimos, tirado en la pileta sin respirar, con los ojitos abiertos", describió en Facebook.

Luego aseguró que "las condiciones eran deplorables", que al lado había otro perro nervioso llorando y que el lugar "parecía un sauna del calor". Según su relato, les preguntó a los responsables si habían llamado a algún médico, a lo que ellos respondieron que sí pero que ninguno los había atendido. En frente, sin embargo, había una veterinaria.

"Crucé con él en brazos a una veterinaria de en frente (no entiendo por qué no fueron antes si quedaba en frente) y la doctora me dijo que ya estaba muerto hace rato, y que de ese lugar le habían llevado a otros perritos más muertos o lastimados", continuó. "El último caso fue hace menos de 1 mes con un perrito llamado Homero. Un simple baño hecho con amor no puede matar a una mascota", agregó.

Dentro de los comentarios, una usuaria escribió: "A mi perrito lo maltrataron en ese lugar. Tuvimos que intervenir para retirarlo sin que terminaran y pusimos el reclamo. Nunca más lo llevamos, desconocía que había tantos casos. Esto pasó hace dos años aproximadamente voy a llamar para sumarme a la denuncia".

Dakesian realizó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal y juntó otros testimonios. De comprobarse el maltrato o el asesinato, el delito está contemplado en la Ley 14.346 de maltrato animal.

En muchos casos, en las peluquerías caninas sedan con gotas al animal, sin preescripción médica e innecesariamente. Esa práctica es ilegal, ya que nadie que no sea veterinario puede medicar al animal.

Por las denuncias, los administradores de la cuenta de Instagram del pet shop decidieron cambiar la privacidad de pública a privada.