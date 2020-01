Sergio Berni le respondió a Alberto Fernández tras sus críticas a Sabina Frederic

En una entrevista que Alberto le había concedido al periodista Horacio Verbitsky, habló sobre las diferencias que tienen ambos ministros y sostuvo que la ministra Frederic “expresa exactamente lo que yo creo que hay que hacer en materia de seguridad. Cuenta con todo mi aval, con todo mi apoyo y estoy seguro que está en la senda correcta y el resto son opiniones de alguien”. Además, dijo que Berni se tiene que ocupar de la provincia.

Ante este cruce, el ministro bonaerense sostuvo en radio La Red que toma "con mucho respeto" lo que dijo Fernández porque “es el presidente y es el representante de nuestro espacio político”, y que “la sociedad entiende que no siempre lo opuesto está enfrentado, sino que también existe lo opuesto complementario, entonces me parece que estamos haciendo una discusión dónde no la hay y me parece que las discusiones enriquecen el debate”.

También manifestó que “nosotros (los políticos) tenemos la obligación de decir lo que pensamos permanentemente, y ese es un paso de la trasparencia. Podemos estar equivocados o podemos tener la verdad o una verdad a medias pero no por eso dejamos de decirlo, y cuando lo decimos lo hacemos en base al estudio y a la experiencia, no somos improvisados”, y agregó que se reunió con su par nacional cuando lo citó y que coincidieron en muchos temas.

Para finalizar, Berni aseguró: “Me dedico permanentemente a la provincia, intento hacer lo mejor y lo intento hacer desde un mirada profesional y no caprichosa. No creo ni el pensamiento único ni binario y cuánto más, las cuestiones hay que discutirlas y cuanto más profunda la discusión los beneficiados son los argentinos”