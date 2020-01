Polémica en México: un diario publicó una foto de cocaína en la tapa por un caso de doping positivo

Guzmán publicó un extenso comunicado explicando que pedirá la apertura de una segunda muestra, conocida como "b", con la esperanza de que resulte negativo del pasado 10 de agosto de 2019, durante una fecha del campeonato entre Pachuca y Querétaro.

"Desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado, en cada ocasión en la que he tenido oportunidad, mi total apoyo a la lucha antidopaje. Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente", había escrito.

Pese a pedir los medios de comunicación que respeten su privacidad y la de mi familia mientras dure esta situación, en Metro se burlaron de la situación a través de un meme.