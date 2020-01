Daniel Gollán, sobre los casos de sarampión: "Teníamos coberturas del 28% al 30% y en 10 días las elevamos a casi el doble"

“Es la zona donde están los equipos haciendo vacunación, barrio por barrio, casa por casa y en las plazas, tratando de reparar todo aquello que se dejó de hacer”, aclaró el ministro en una entrevista que realizó Gustavo Sylvestre en Radio 10.

Destacó también que en esas localidades solo tenían una cobertura de vacunación del “28% al 30% y en 10 días del operativo hemos elevado a casi el doble”, y que se hacen en sos lugares porque “es dónde tenemos la circulación viral”.

Embed

El titular de la cartera de Salud bonaerense se mostró optimista y dijo que “tienen la expectativa que en el transcurso de este año podamos ir parando la circulación del virus que no circulaba en la Argentina desde hace 19 años”

Gollán además se refirió al estado en que recibió el ministerio y sobre las vacunas vencidas que tuvieron que tirar: “Había (cajas) doble viral, triple bacteriana para la hepatitis B, antigripal”.

“Al ministerio no iba a trabajar (el ministro), se reunían en la capital pero por el ministerio no pasaban, todo estaba a la deriva”, y denunció que “había un estado de abandono y de no interesar la cosa pública”.

Por último el ministro contó que “en un momento de carencia de dinero había créditos disponibles aplicados a salud que no se usaron, que la provincia estaba pagando multas y que estamos tratando de levantarlos, esto es desidia”.