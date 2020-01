Le dieron el alta a una nena pero todavía espera un avión sanitario para volver a su casa

Nicole nació con un déficit congénito de proteína de surfactante por falta de neumonocitos tipo II por lo que los médicos en Chubut le anticiparon a su familia que existía la posibilidad de que nunca caminara ni hablara.

"Sin embargo ella camina, y hace unos meses incluso logramos que se alimente por boca. Su única dependencia es a un respirador y a oxígeno", aseguró Jéssica Navarro, la madre de Nicole, a Télam.

El primer centro de atención donde trataron a Nicole fue en Trelew, a una hora de Rawson, pero con el correr de los años se sucedieron los viajes a Buenos Aires para ver a especialistas.

En 2013 Jessica y Nicole viajaron desde Rawson para un control pero la niña sufrió un broncoespamo que le complicó la salud hasta dejarla en terapia intensiva de la clínica porteña donde contaba con cobertura por su obra social, que es Osecac.

"Allí estuvo casi dos años, muy delicada, hasta que comenzó a repuntar y en 2015 nos dieron el alta", recordó Jessica. El alivio dio paso a un embrollo burocrático que todavía tiene a madre e hija alojadas en un hotel a la espera de su traslado a Rawson.

"Al principio ni me respondían, me decían que llamara otro día. Ahora que el tema comenzó a hacerse más público, me ofrecen traslado en avión comercial o en ambulancia, pero son opciones que no me sirven", sopesó la madre de Nicole.

"Yo averigüé y un avión comercial me dice que no puede llevar el equipamiento, por otro lado una ambulancia es un día de viaje y es un riesgo si llega a pasar algo en el camino", explicó la mujer.

Nicole tiene una hermana de ocho años y un hermano de 16 y cada día que pasa en Buenos Aires sin precisarlo es un poco menos de tiempo que pasa con ellos y con el resto de su familia.

"A la más chica la traigo a Buenos Aires seguido, pero al mayor no puedo por su escuela. Cuando pienso que hace dos años podríamos estar todos juntos me angustio mucho", expresó.