Denuncian que Manaos aún no retiró de los supermercados los lotes de gaseosas con alteraciones

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó que la empresa Refres Now quitara de circulación varios lotes de la gaseosa de la línea “Manaos – Felices Fiestas”, de 2,25 litros, porque presentaban alteraciones en su “composición química”. No obstante, supermercadistas denuncian que la firma no retiró los productos de los comercios.