La Justicia de Quilmes investigará al juez de la Plata acusado de abuso sexual por una perito

Una fuente judicial explicó que la denuncia fue girada a una fiscalía especializada en temática de género del departamento judicial de Quilmes luego que los fiscales de La Plata se excusaran de intervenir por tener algún grado de amistad con Oliveira.

La perito V.C, diplomada en Psicología Jurídica y Forense, denunció la semana pasada a Oliverira ante la DDI La Plata por los delitos de "abuso sexual y lesiones". El magistrado es hijo del subprocurador de la Suprema Corte bonaerense y fue fiscal antes de ganar su cargo actual.

V. C. denunció que Oliveira intentó abusar sexualmente de ella en su casa el 3 de enero pasado.

La mujer había ido a casa del juez, a quien conoce hace 15 años por trabajar en el mismo ámbito, pero después de tomar unos mates "de pronto cambió la conversación" y se volvió menos amistosa y más incómoda para ella.

"Acto seguido, cambió el lenguaje gestual, se cruzó de piernas y empezó a sonreír sin motivo (...) y me dice: - te veo sentada enfrente mío con tan poca ropa, a lo que yo respondí que estaba con la ropa de correr (...) y me dice: - me generás cosas. Mirá cómo me estoy poniendo", precisó la víctima en su denuncia.

La perito explicó que intentó retirarse pero que el hombre la tomó por la cintura, la giró y empezó a besarla "en la boca y en la cara mientras yo trataba de empujarlo y sacármelo de encima".

Según el relato de la mujer, el hombre usó la fuerza para arrastrarla a una habitación y manosearla, y le dejó moretones en los glúteos, brazos y otras partes del cuerpo.

V. C. adjuntó a su denuncia informes médicos que constataron lesiones debido al forcejeo y se sometió a una revisión médica en el cuerpo médico legal del gabinete de delitos Sexuales de la DDI.