Habló Mateo, otro joven víctima de una manada en Villa Gesell: "Me angustia por mí y por personas como Fernando"

mateo agredido villa gesell c5n

“Me dio mucha rabia porque fui a vacacionar salí del boliche para la playa y me los crucé. Me angustia no solo por mí, sino por otras personas como este chico”, dijo en relación con el asesinato de Facundo.

golpiza gesell.mp4

“Venía caminando con un grupo de amigas que me había hecho, me dijeron ‘¿no sabés qué onda la marihuana?’ Les dije ‘ni idea, no sé de eso’, me contestaron ‘vos debes saber’”, contó y aseguró: “Me crucé porque ellos me llamaron”.

“Después de ese video me siguen pegando, otro más salta y un amigo lo trata de sacar, una chica les pidió que dejen de grabar y de pegarme porque ya era un abuso”, relató. “No los conocía, no los había visto nunca, era el cuarto día que estaba ahí y no los volví a ver, me pareció raro porque a otra gente que vi me los volví a cruzar”, siguió.