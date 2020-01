En su segmento “La realidad de la calle”, Lautaro Maislin de C5N estuvo en la marcha organizada por el macrismo a cinco años de la muerte del fiscal Nisman. Habló con el ex secretario de Medios Hernán Lombardi, el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.