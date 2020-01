Mar del Plata: denunciaban autos de lujo como robados y los escondían

Según fuentes policiales, la banda se encargaba de "hacer desaparecer" autos de lujo que tenían desperfectos mecánicos graves, los cuales eran denunciados como sustraídos para poder estafar a las empresas aseguradoras con el cobro del seguro.

Luego de varios meses de investigación, los agentes allanaron el lugar que no tenía habilitación alguna y constataron la presencia de una importante cantidad de rodados costosos: un Audi, un BMW, Volkswagen New Beetle, un Chevrolet S10, un Chevrolet Vectra y otro Volkswagen Vento, todos con pedido de secuestro. También había una moto Suzuki Dr 350 y un Cross Fox, dos Peugeots, un 206 y un 207, una Ford F100, de los cuales no se pudo establecer procedencia por falta de documentación por lo que se sumaron al material incautado que está en manos de la Justicia.

Por lo pronto, la cochera fue clausurada y sus encargadas, dos mujeres de 69 y 85 años, fueron aprehendidas aunque se investiga su responsabilidad. Además están tratando de capturar a algunos de los integrantes de la organización delictiva que se encuentran prófugos.