Habló la médica que atendió a Fernando Báez Sosa: "Tratamos de reanimarlo y no tuvimos éxito"

“Estoy muy emocionada y muy triste con todo lo que se pasó”, expresó Carolina Garibaldi en comunicación con C5N.

médica que atendió a fernando baez carolina garibaldi.mp4

“Fue una situación caótica. Cuando llegué había un agente haciendo reanimación. El chico –por Fernando- estaba conectado a un desfibrilador, pero sin pulso, con signos claros de que había fallecido, sin reflejos”, describió Garibaldi sobre los momentos que vivió en la puerta de “Le Brique” y explicó: “De todas maneras lo llevamos al hospital y tratamos de hacer una reanimación avanzada sin éxito”.

Garibaldi indicó que, a pesar de la trascendencia que tuvo el caso, se siguen dando situaciones de violencia: “Lo más grave es que la sociedad está sin tomar consciencia a pesar de lo que se dice en los medios. Seguimos recibiendo chicos alcoholizados y golpeados”.

Durante la temporada de verano en la Costa Atlántica se duplican las atenciones en la guardia: particularmente en Gesell, de 120 asistencias promedio, durante el verano los casos aumentan a 250 cada 24 horas, la mayoría son jóvenes turistas que presentan politraumatismos o intoxicaciones etílicas.

La médica puso énfasis en el cuidado, educación y límites que deben ponerse desde el entorno familiar antes de que los jóvenes realicen vacaciones de este tipo: “Creo que son los padres los que tienen que reaccionar ahora, no alcanza con los médicos o la policía. El problema está en los padres que no toman conciencia de que estos chicos toman, se descontrolan y no encuentran límites”.