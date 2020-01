Un periodista deportivo escribió un mensaje poniéndose en la voz de Fernando Báez Sosa

En su cuenta de Instagram publicó una foto del joven asesinado junto a sus padres. “SEAMOS LA VOZ DE LAS BOCAS MUERTAS”, pidió junto a la imagen. Acto seguido, escribió una carta en primera persona, pero como si fuera el propio Fernando. A continuación, el texto completa de la misma.

LA CARTA DE JUAN PABLO MARRÓN EN LA VOZ DE BÁEZ SOSA:

Mamá. Me están dando patadas en la cabeza. Dejé de bailar y saltar. Intenté separar a los chicos que se estaban por pelear. Salí. Pero me vinieron a buscar. Me tiraron al piso. Y no paran de pegarme. No puedo defenderme. Estoy solo. Te necesito. Te extraño.

Escucho voces. Gritos. Les piden que me peguen más fuerte. Que me maten mamá. Me duele la cabeza. No siento el cuerpo. No puedo levantarme.

Hay una chica que me ayuda. Pero no me llega el aire. Me quiero quedar acá. No me quiero ir.

Ahí te veo papá. Saludando cordialmente a cada propietario, a cada inquilino. Siempre igual viejo. El brillo de la puerta de entrada del edificio. El hall impecable. Cada piso y cada historia. Y vos ahí. Conociéndolos a todos.

Te siento mamá. Tu alegría es la mía. Por cada nota. Por cada examen. Terminé el CBC en un año como te lo prometí. ¿Viste que valía la pena lograr la beca en la escuela?...

No sabés lo que esperé estas vacaciones. Pero se me van los sueños. Los proyectos. Me los están robando. Cada vez que vean mi silla vacía en el aula piensen que estudian derecho para hacer justicia. Mamá. Papá. Los voy a extrañar mucho. Los amo. Fer.