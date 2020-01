TucumÃ¡n: brutal pelea con piedras y machetazos en plena calle en TafÃ­ Viejo

Si bien no se conoce el motivo de la pelea, que incluyó un machete y piedras, las personas estarían enemistadas desde hace tiempo. No obstante, la Policía dijo que no tienen antecedentes de violencia.

El conductor del auto fue identificado como Iván Palomino y el del cuatriciclo como Eduardo Moya. Éste último habría sido quien atacó a los otros con un machete en la esquina de Perú y Tucumán. La brutal pelea fue grabada por vecinos del lugar y se hizo viral en las redes sociales.

Las imágenes muestran como dos personas atacan con piedras al hombre del machete. Tras quedarse sin proyectiles, se subieron al auto para protegerse del contraataque del hombre que comenzó a golpear el auto con su herramienta.

También se ve que mientras que Moya le daba golpes al auto con el machete los hombres intentan atropellarlo y luego chocó el cuatriciclo.

Según relataron los vecinos, la Policía llegó rápidamente al lugar y detuvo a Palomino, y Moya. Los jóvenes habrían declarado que se trataría de una vieja rivalidad entre ambos. Al encontrarse en las inmediaciones de una estación de servicio, comenzaron a insultarse y a amenazarse hasta que la discusión terminó con golpes de puño.

Un empleado de la estación de servicio dijo al diario La Gaceta que “son dos jóvenes conocidos de la ciudad, por lo que me dijo un compañero que estaba de turno ese día, parecían borrachos”.

La Policía de Tafí Viejo secuestró vehículos y los llevó a la comisaría donde se realizaron las pericias pertinentes. Después de que los protagonistas declararon, la Justicia determinó medidas cautelares y libró órdenes perimetrales para ambos jóvenes, no pueden estar más cerca de 100 metros entre sí.

Moya declaró que tenía un machete porque se dedica a trabajar en campos y esa tarde había estado brindando sus servicios en una propiedad cercana. Al encontrarse con los automovilistas, habría decidido usar la herramienta para defenderse ante la superioridad numérica de sus contrincantes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Feria a cargo de Ignacio López Bustos.