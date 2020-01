Una patota manoseó a su novia y le dieron una paliza cuando intentó defenderla

Cuando la chica sufrió el manoseo, él se interpuso y rompió una botella para amedrentarlos, entonces le dieron una paliza. "Fue como si nos estuvieran esperando", expresó la menor en declaraciones televisivas sobre el ataque que sufrieron cerca de las 6 de la mañana por la zona de La Llave de la ciudad, en Avenida Raúl Uranga.

"Me tiraron con todo lo que encontraron", relató el chico sobre el ataque que incluyó ladrillazos. "Me abrieron la nariz y tengo moretones por todo el cuerpo", detalló y aseguró: "Me dejaron porque pasaron unas personas".

Luego de la intervención de un grupo de vecinos, el chico fue trasladado al Hospital San Martín para que atendieran sus lesiones.

De acuerdo con la denuncia, la patota era integrada por unas 20 personas, pero la versión oficial habla de cinco atacantes, dos de los cuales fueron detenidos e indagados, para luego recuperar la libertad.