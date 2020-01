Hernán Crespo es el nuevo entrenador de Defensa y Justicia

Esta será la segunda experiencia dirigiendo un equipo de la Superliga,ya que su primer paso por Banfield no fue del todo positivo a causa de los malos resultados que obtuvo. La propuesta de convertirse en técnico de Defensa y Justicia no fue la primera, sino que San Lorenzo también estuvo interesado en contar con los servicios del ex delantero pero no lograron convencerlo. Racing e Independiente también fueron otros de los clubes que se fijaron en el ex goleador.

Embed ¡Bienvenido Hernán Crespo a Defensa y Justicia!@Crespo pic.twitter.com/9gUrDOXZVA — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) January 26, 2020

De esta manera, Crespo arribará de la mano del profe Alejandro Kohan y comenzarán a trabajar para poder levantar el nivel futbolístico del Halcón de Varela.

Defensa y Justicia se encuentra en el puesto 16 de la tabla con 21 puntos y este año tendrá el compromiso de disputar por primera vez la Copa Libertadores.