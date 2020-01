De no "te dan más plata y nos vamos a la mierda" a "estoy destruido": diez frases de Macri en su regreso

DIEZ FRASES DE MAURICIO MACRI EN VILLA LA ANGOSTURA

“Siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda”

“No se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Después, cuando vino, fue un año y medio que fue una pesadilla"

“Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas”

Nos dejó con sensación amarga de no haber podido continuar, pero convencidos de que no nos van a llevar puestos. Esta vez no nos van a llevar puestos como en el 2001

Ser Presidente fue un honor, algo único, y al mismo tiempo una carga gigantesca

La verdad de los últimos 30 días, a pesar de estar física y anímicamente destruido por ese año y medio, fue una experiencia increíble

Me llevaba la energía de todos ustedes. Me llevaba, me llevaba, me llevaba

Decía calma, sin saber si iba a parar, si Trump se enojaba de vuelta con los chinos

No sobreviví ni al radicalismo. El radicalismo mandó un proyecto al Congreso para decir que por ley no se podía tocar eso. A mí me parecía que era lo lógico, que un chico de La Matanza tiene que cobrar lo mismo que un chico del sur de La Pampa, pero no