Interna en Cambiemos por la viralización del video de Macri: "Siempre hay un pavo que piensa que se hará famoso"

"No había intención de que se difundiera. Siempre hay un pavo que piensa que se hará famoso por grabar a una persona más importante que él. Se lo mandó a un pariente diciéndole 'mirá con quién estoy'”, lanzó Martín en declaraciones al programa “El fin de la metáfora” de Radio 10.

Martín fue uno de los dirigentes que fue recibido por el ex presidente. También estuvieron el ex intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello y el ex diputado Sergio Wisky, entre otros.

"Lo que dijo Macri es fuerte pero hay que ver con qué tono lo hizo. Es injusto pensarlo como que se estaba sacando el sayo. Fue descontextualizado. Estamos un poco molestos porque se diera a conocer", cerró el dirigente macrista rionegrino.

Macri en Villa La Angostura

La reunión se hizo el sábado a las 13 en un salón de Puerto Manzano, en Villa la Angostura, tras un pedido realizado al ex mandatario por parte de Wisky para hablar sobre el proceso de normalización del PRO en Río Negro.