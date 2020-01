México: Matías Kranevitter firmó para Monterrey

La última temporada no fue la mejor para Kranevitter, quien casi no sumó minutos en el Zenit de Rusia. Solo siete partidos disputó el ex River y se vio obligado a buscar nuevos rumbos para su carrera. Después de muchos rumores, la operación se hizo oficial y Rayados compró su pase en 6.500.000 dólares. En las últimas horas la cuenta oficial del club publicó una imagen anunciando al flamante refuerzo.