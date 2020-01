El Gobierno porteño deberá reincorporar a los agentes de tránsito a los que no les había renovado el contrato

La Justicia porteña en lo Contencioso Administrativo ordenó reincorporar 78 agentes de tránsito, cuyo contrato como monotributistas no se renovó. Consideró que el Ejecutivo no cumplió con una medida cautelar que en noviembre dispuso que la Ciudad no podía desvincular a los contratados ni empeorar su situación laboral. En tanto, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas anticipó que apelará la medida.