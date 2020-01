Señalaron a siete de los diez rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell

En la cuarta y última rueda de reconocimiento hubo "una persona reconocida que antes no lo había sido e integra la manada" de varones acusados de matar a golpes a Báez Sosa, explicó Fernando Burlando, abogado de la familia del adolescente.

Burlando evitó dar el nombre del rugbier recién identificado para "no entorpecer la investigación" y aclaró que "no le interesa a la familia de Fernando tener rehenes en la investigación" en referencia a los tres muchachos que no fueron señalados en ninguna de las ruedas de reconocimiento.

Báez Sosa, de 19 años, fue asesinado a golpes en la madrugada del 18 de enero pasado en la puerta del boliche Le Brique frente a la mirada aterrorizada de decenas de personas. Varios testigos identificaron a siete de los 10 rugbiers que fueron arrestados tras el ataque.

Entre los testigos están la joven que le practicó maniobras de resucitación a Báez Sosa y la recepcionista de un hotel que vio al grupo de rugbiers cuando corría a su casa de alquiler en el bosque.

Pero además, según Burlando, un turista de 21 años fue capaz de declarar con una "precisión feroz" ante la Fiscalía Descentralizada de Villa Gesell, a cargo de Verónica Zamboni, para brindar los detalles de lo sucedido.

"Este testigo generó una descripción muy precisa de los hechos y los involucrados, se trató de una descripción muy contundente", manifestó el abogado.

Además, el testigo "se quebró y está angustiado por no haber podido participar ante tremenda agresión", y fue capaz de señalar que Máximo Thomsen fue "el líder del grupo" que atacó a Báez Sosa.

"Al único que vi que le pegaba en la cabeza era el de camisa negra. El de camisa negra arengaba y le decía 'cagón, levantate'", dijo en referencia a Thomsen, quien además "le pegó dos puntinazos en la cabeza" a la víctima cuando estaba caída.